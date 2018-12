02 décembre 2018

Test du portable ASUS E402WA : une entrée de gamme avec quelques arguments

A la faveur du black friday j'ai acheté un portable Asus E402WA, ce portable d'entrée de gamme na casse pas trois pattes à un canard sur le papier mais je cherchais un pc portable léger, pas cher pour bloguer et surfer sur le net en déplacement sans risquer de perdre ou casser mon Macbook Pro beaucoup plus cher. Alors sentence ? Lisez pour le savoir.

Fiche technique du ASUS E402WA

Sur le papier, rien de folichon.

En processeur on a un AMD E2 6110 - 1.5 GHz à 4 coeur, un écran 14" - 1366 x 768 (HD), 4 Go de RAM soudée, un disque dur SSD de 64 Go et tout cela fonctionne sous Windows 10 Famille en mode S que je me suis empressé de désactiver.

A 250 euros, acheté 200 en promo, il ne faut pas s'attendre à un merveille bien entendu.

Mon avis sur le portable ASUS E402WA

Au déballage, l'expérience est plutôt positive. Le portable est bien protégé. En 3 minutes il est branché et prêt à l'emploi. Petite surprise : le site de Boulanger indiquait une version Windows 10 alors qu'il s'agissait de Windows 10S, qui bride les applications que l'ont peut installer. Comptez 5 minutes poru désactiver le mode S.

Pour un usage de base, à savoir surfer sur internet, bloguer et rédiger des textes, il n'y aucune lenteur à déplorer. C'est assez réactif et donc plaisant. Je n'ai pas installé d'application particulière pour le moment. Le clavier permet de rédiger vite et offre un bon confort d'utilisation. Pas de surchauffe à déplorer non plus. L'autonomie en promenade nomade est bonne soit 4 heure en usage light.

Ce qui est nettement médiocre concerne l'écran. Il est fade, sans contraste, les couleurs sont blanchatres et il vignette un peu. On croirait un écran des années 2000. La charnière ne permet de l'ouvrir à un angle supérieur à 45° ou 55° donc si vous êtes grand c'ets un handicap ou alors il faudra éloigner le pc pour gagner en angle de vision.

Autre souci, le ventilateur qui tourne en permanance dès l'allumage. Même si aucune appli ne fonctionne, il tourne et assez bruyant. Vraiment dommage d'autant que l'utilisation du processeur est loins d'être poussée, même avec une utilisation à 30%... le ventilateur tourne.

Les points positifs :

clavier réactif et agréable à l'usage

trackpad de grande dimension et multi-touch

poids et forme assez réduits, ensemble plastique mais de bonne facture

en usage basique (web, rédaction de texte) aucune lenteur à déplorer

allumage et sortie de vrapide grâce au SSD

autonomie conforme à ce qui est annoncée à savoir environ 4 heures sur batterie

chargeur de taille assez compacte et donc facile à transporter

Windows 10, que je trouve très agréable à utiliser même en étant un utilisateur Apple

Les point négatifs :