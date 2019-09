19 septembre 2019

A quoi ressemblera l'hôtel 3.0 ?

Un récent voyage d'agrément à Bordeaux m'a permi de redécouvrir le plaisir (ou pas) de séjourner à l'hôtel. Quelle joie de profiter de draps frais, d'un service en chambre, de la climatisation, d'un bon petit déjeuner et d'un lit confortable. J'ai aussi pu apprécier le poids des nouvelles technologies dans le servcie en chambre. Désormais un hôtel de 100 chambres peut être géré par un manager aux commandes.

Les progrès technologiques dans les hôtels ont l’avantage de réduire le fardeau du personnel, qui peut alors se focaliser sur des tâches ayant une plus grande valeur ajoutée pour le consommateur. L’objectif n’est donc pas de déshumaniser les relations avec les clients, mais de les rendre plus qualitatives.



De nombreuses pistes ont déjà été testées pour améliorer le confort des voyageurs lors de leur séjour à l’hôtel. L’arrivée d’assistants vocaux comme Alexa, Echo ou Google Home est une opportunité à saisir. Certains hôtels de grandes chaînes et en particulier Marriott International testent les assistants personnels dans les chambres. Le client passe des commandes oralement : commander une bouteille de vin via un assistant vocal est déjà une réalité, le faire livrer par un robot ne ressemble plus à de la science-fiction mais cela a aussi ses limites.

L’hôtel Henn-na au Japon a fait parler de lui dans la presse en tant que premier « robot-hotel » au monde. Un échec absolu. Le robot majordome avait du mal à comprendre les questions des clients, les robots porteurs de bagages ne pouvaient pas monter ou descendre les escaliers etc.

Quelques innovations simples qui changent déjà les choses existent aujourd'hui en France : ouverture de portes avec son smartphone où sa montre, commande de petit déjeuner via une appli idoine, paiement et réservation sur borne automatique etc... Une affaire à suivre mais jamais l'humain ne pourra être totalement remplacé et c'ets tant mieux, même si les premiers supermarchés sans caissières commencent à ouvrir en France.