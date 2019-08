28 août 2019

Comment suivre le Festival de Loire d'Orléans en direct ?

Comme tous les 2 ans, le Festival de Loire d'Orléans aura lieu sur les bords de Loire de la capitale du Loiret. Pour les non connaisseurs ce Festival rassemble sur 2 km des bâteaux à fond plat, de nombreuses guinguettes artisanales et des démonstrations de métiers manuels (charpenterie, corderie) avc bien sûr de nombreuses animation pour les enfants et des jeux (tir à l'arc...).

Point d'orgue du Festival : un concert en plein air gratuit. De grandes stars s'y représentent souvent. Vous avez la possibilité de suivre l'évènement en direct sur YouTube Live lors de l'une des soirées artistiques prévues par l'organisation. Bien sûr, le spectacle reste gratuit. Le seul évèneent payant est la Duck Race dont les bénéfices sont reversées à une association.

Le festival de Loire 2019 c'est :

220 bateaux traditionnels

700 mariniers

300 spectacles

500 artistes

3 grands soirées événementielles

<iframe width="640" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/pMAtml7vEiI" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>