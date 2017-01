Just Blog IT

26 mai 2008 Zoho pour la vie ! Fantastique ! Soufflé en 10 secondes ! Pas d'autres mots pour qualifier l'application Zoho Web Conferencing.



Vous créez des conférences web interactives avec partage d'écran à distance en temps réel. Un plug-in Firefox suffit avec une inscription gratuite sur le site et voilà. Vous invitez de la famille, des collègues ou des clients à rejoindre la conférence en 2 clics. Il s'y connectent avec leur butineur et consultent votre écran en Flash ou en Java. Vraiment mirifique !



25 mai 2008 Blog rime t'il avec ego ? Pour beaucoup de personne : être un blogeur signifie avoir un ego surdimensionné. A vrai dire, je les entends tant il y a de blogueurs qui ne respirent que pour leurs statistiques de fréquentation. Ceci dit, je comprends également que cela puisse être grisant : diriger un support média aussi petit soit-il et en suivre à tout instant les chiffres de fréquentation, c'est excitant, il a fallu des millénaires de progrès technique pour en arriver à ce point. Et puis, des chiffres qui gonflent c'est également le plaisir de constater que son labeur intéresse des lecteurs. Mais il y a des extrêmes comme à chaque fois. Des blogueurs qui lisent leurs statistiques 30 fois chaque semaine, voire chaque jour, qui pleurent de joie en voyant la courbe des visiteurs annuels grimper petit à petit et peut-être même leur revenus publicitaire augmenter régulièrement. Mais si cette frénésie est la motivation number one du blogueur, il ferait bien de tout stopper dès maintenant Il perd son temps et son énergie. Avec tous le travail du monde, il ne franchira jamais un nombre fini de visiteurs ce qui par définition pour quelqu'un qui consultent ses chiffres toutes les 5 minutes ne sera jamais suffisant. résultat : frustration totale. Car, qu'on se le dise, il y a des centaines d'autres raisons d'aimer bloguer. Le plaisir de partager avec les lecteurs, le plaisir de rédiger (c'est mon cas oui oui), le plaisir de poser ses réflexions sous forme écrite pour avoir plus de recul, le plaisir de garder une trace écrite tel un carnet de bord...

20 mars 2008 Olivier Martinez... pourquoi tant de haine ? Le web prend fait et cause pour Eric Dupin assigné en justice parceque son digg-like Fuzz - un site où les lecteurs votent pour les meilleures news - a publié un article à propos de l'acteur (le Hussard sur le toit... son heure de gloire) Olivier Martinez... Vous trouverez tous les détails de ce procès sur le blog de Eric. Petit clin d'oeil marrant : regardez la photo du profil de Eric sur son blog. Il est coquin !

13 mars 2008 Comment afficher plus de pub Adsense sur votre blog ? Rien de tel que Adsense pour arrondir vos fins de mois mais encore faut-il en optimiser les annonces publicitaires. Une des règles basiques serait de dire que plus votre site affiche de pub plus vos revenus seront élevés... à condition de ne pas en mettre trop sur la page non plus. Sauf que Adsense limite à 3 le nombre d'ensemble d'annonces à afficher par page. Il existe pourtant un moyen simple pour aller au delà : mélanger des annonces thématique avec des annonces textuelles. Vous pourriez monter à 6 ensembles d'annonces en utilisant 3 annonces textuelles et 3 annonces thématiques... et le tour est joué !

04 mars 2008 Digitrad : un numéro de téléphone gratuit à vie et international



téléphoner pas cher La France c'est 3 opérateurs exclusifs et passifs d'un côté et une multitude de MVNO - opérateurs virtuels - dynamiques et actifs de l'autre. Ce constat est d'autant plus poignant que ces MVNO sont toujours plus nombreux à proposer des offres innovantes. Dernier exemple en date : Digitrad. Ce service de VoIP vous propose un numéro de téléphone gratuit à vie. Avantage : votre numéro vous suit partout et tout le temps. Si vous êtes à l'international, vos amis peuvent vous joindre pour le prix d'un appel local. Digiotrad va certainement évoluer vers un service de mobile desk complet : il en propose déjà certaines fonctionnalités : vos messages vocaux sont envoyés sur votre boîte mail au format son, vous pouvez recevoir des appels directement sur votre PC, vous pouvez choisir de recevoir les appel sur votre mobile OU sur un téléphone fixe, celui d'un hotel par exemple, etc...



Le service compte déjà 1.500 abonnés en France où il vient tout juste d'être lancé.



Pour en savoir plus, une petite vidéo issue de la chaîne Direct 8, toujours très à l'affut des nouveautés technologiques.



19 février 2008 Un peu d'aide pour gagner de l'argent avec votre blog ? Vous avez un blog sur Canalblog, Blogger, Wordress ou toute autre plate-forme ?

Pourquoi ne pas y rajouter quelques liens publicitaires pour arrondir vos fins de mois ? Ces liens vous permettent :

- d'enrichir votre blog avec du contenu de qualité

- de gagner de l'argent de façon régulière et à vie De la pub sur mon blog : comment ça marche ?

Des régies publicitaires vous permettent de placer des liens sponsorisés sur votre site. A chaque clic, vous gagnez quelques euros. Ce sont les annonceurs - qui veulent faire parler d'un produit - qui vous payent par l'intermédiaire de cette régie publicitaire. Comment puis-je mettre ces liens sur mon blog ?

Vous devez vous inscrire gratuitement sur la régie Oxado. C'est l'un des plus gros fournisseur de liens publicitaires de France. Elle travaille notamment avec Yahoo et Microsoft. Webmasters, blogueurs, gagnez de l'argent en affichant les bannières publicitaires Oxado Une fois l'inscription finalisée. Vous pouvez insérer une balise de code html dans votre blog à l'endroit voulu. Des liens publicitaires discrets y seront affichés. Besoin d'aide ?

Je peux vous aider à positionner ces publicités si vous le souhaitez. Laissez moi un petit message à netgui(at)gmail.com, je vous guiderais pas à pas.



Combien ça peut rapporter ?

tout dépend du trafic de votre blog. Pour 30 visiteurs par jour, vous pouvez espérer gagner 5 euros par mois. Avec 300 visiteurs c'est jusqu'à 50 euros voire plus si vos liens sont bien optimisés.

17 janvier 2008 Quand l'acunpuncture portative vient en aide aux fumeurs Calculez votre dépendance tabagique



Comment reconnaitre un bar-tabac d'un coup d'oeil ? Il suffit de chercher un petit attroupement à l'extérieur. Hééé oui depuis le passage à l'an 2008 (l'an 1 pour les non fumeurs), nos amis les fumeurs doivent aller écloper leur clope dehors avec le froid et le vent. Cest déjà un bon moyen de commencer le sevrage mais ça ne suffit certainement pas... nous pouvons les aider à aller plus loin. Une solution : acuone. Le concept m'a bien plus. Un petit bracelet attaché au poignet stimule certains points névralgiques façon acupuncture pour aider à faire diminuer l'envie de fumer. Ayant déjà été soigné de nombreux mots par acupuncture je ne peux que recommander ce petit gadget bien pratique pour un sevrage en bonne et dûe forme. Vous pouvez ainsi réduire naturellement votre consommation de cigarettes.

Je veux bien prendre les paris, ce petit outil portatif va faire un tabac ! Prix : 69,90 euros. Allez j'en offre un à ma petite maman qui vient de commencer à arrêter.



16 janvier 2008 Exclusivité : gagnez 250 euros avec la première Widget qui vous fait mincir 1 mois de travail acharné (si, si) pour accoucher d'une souris :-) mais pas n'importe quelle souris !!! La première souris capable de vous aider à mincir. J'ai nommé Slimmy, le tout nouveau Widget du programme minceur Slimandstar.com. Une widget ? Kesaco coco ?

Une widget c'est une petite application à installer sur votre bureau. Une façon plus rapide d'accéder à des infos sans avoir à lancer son navigateur Internet. Et cette widget fait mincir ?

Oui, elle permet de mincir dès le prochain repas. Vous lui indiquez vos aliments préférés et hop elle vous dit si ils vous font mincir ou grossir. Mieux : elle permet aussi de découvrir comment associer ces aliments ensemble pour élaborer des repas équilibrés. Houla ça coûte un bras ça non ?

Non, c'est gratuit et sans obligation d'achat. Mieux !!! On peut gagner du blé (normal avec une souris). En la téléchargeant, on peut participer à un jeu-concours et gagner 50 euros. Si on parraine un ami et que cet ami est tiré au sort on gagne 250 euros. C'est où cette widget ?

Cette petite Widget n'est pas encore disponible officiellement en téléchargement mais vous pouvez la télécharger en version bêta ici : Widget SLIM-data pour mincir