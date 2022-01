20 décembre 2021

Une énergie renouvelable pour alimenter son ordinateur

Est-il possible d'utiliser une éolienne ou un panneau solaire pour faire fonctionner son ordinateur ? Les plus écologistes d'entre nous on peut-être déjà dauté le pas ?

Les énergies renouvelables vous intéressent, mais vous avez l'impression qu'elles ne peuvent être utilisées que lorsque le temps le permet, ou lorsque l'argent est rare ? Et si je vous disais qu'avec un peu de savoir-faire et d'ingéniosité, et un peu d'huile de coude, vous pouvez alimenter votre ordinateur entièrement en énergie renouvelable ?

Gardez à l'esprit que cela ne signifie pas que vous pouvez prolonger la durée de vie de vos batteries en utilisant des énergies renouvelables.

Nous allons plutôt libérer nos ordinateurs de leur dépendance vis-à-vis des réseaux électriques et exploiter exclusivement des sources d'énergie durables, comme les panneaux solaires et les éoliennes portables, pour répondre à tous nos besoins informatiques !

Quel besoin en énergie pour un ordinateur ?

La première chose que nous devons faire avant de tenter de nous libérer de la dépendance aux réseaux électriques est defaire l'inventaire des besoins en énergie de notre ordinateur. Pour ce faire, il suffit de consulter le manuel de l'ordinateur ou d'utiliser un wattmètre pour mesurer la consommation d'énergie de votre système lorsqu'il est utilisé. Une fois que nous disposons de ces informations, nous pouvons commencer à chercher des sources d'énergie renouvelables capables de fournir cette quantité d'énergie

Pour les petits systèmes de bureau, un seul panneau solaire ou une petite éolienne peut suffire à fournir toute l'énergie dont ils ont besoin. Les systèmes plus grands ou ceux qui nécessitent une plus grande puissance de calcul auront probablement besoin de plusieurs panneaux ou turbines.

Dans tous les cas, il est important de se rappeler que ce n'est pas parce qu'une source d'énergie renouvelable est disponible qu'elle est toujours la meilleure option. Des facteurs tels que la disponibilité de la lumière du soleil ou du vent, les conditions météorologiques locales, l'utilisation de l'énergie renouvelable, etcpour vos besoins.

Une fois que vous avez choisi votre source d'énergie renouvelable, il est important de trouver un moyen de la connecter à votre ordinateur. Cela peut se faire de différentes manières, mais la méthode la plus courante consiste à utiliser un onduleur. Un onduleur prend le courant continu produit par les panneaux solaires ou l'éolienne et le convertit en courant alternatif utilisable par vos appareils.

Maintenant que notre énergie renouvelable est connectée à notre ordinateur, il ne reste plus qu'à configurer notre système pour qu'il fonctionne avec cette énergie !

Guide étape par étape

La première étape consiste à désactiver l'adaptateur d'alimentation principal de l'ordinateur. Pour ce faire, il suffit généralement de le débrancher du mur ou de retirer la batterie.

Une fois que c'est fait, nous devons configurer notre ordinateur pour qu'il fonctionneavec le courant continu qui provient de notre source d'énergie renouvelable. La plupart des ordinateurs modernes peuvent être configurés pour fonctionner dans ce type d'environnement, mais les systèmes plus anciens peuvent avoir besoin d'un peu d'aide.

Heureusement, de nombreux sites Web proposent des instructions pour faire fonctionner les anciens et les nouveaux types de systèmes sur des panneaux solaires ou des éoliennes.

Une fois que nous avons apporté les modifications appropriées aux fichiers de configuration de notre système, il ne nous reste plus qu'à redémarrer et à profiter de notre ordinateur entièrement alimenté par des sources durables !

Assurez-vous de désactiver l'adaptateur d'alimentation principal de votre ordinateur une fois que vous avez terminé afin qu'il ne draine pas le surplus d'énergie de votre batterie si vous en avez une !

En conclusion, il est possible pour quiconque d'utiliser une source d'énergie renouvelable comme une éolienne ou un panneau solaire afin de