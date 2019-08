28 août 2019

Je démarre la boxe anglaise avec un sac de frappe connecté

Perdre du poids, bien au chaud en hiver et faire grimper son rythme cardiaque : j'ai trouvé la solution idéale, j'ai nommé un sac de frappe. Peu cher (comptez 50 euros environ pour un modèle débutant), très résistant c'est la meilleure façon de se défouler dans un petit périmètre (si on manque de place) tout en travaillant le cardio efficacement.

Mon programme d'entrainement

Je commence par 45 minutes de footing à 70% de ma FCM pour m'échauffer en douceur et éviter les blessure. Je rentre ainsi doucement en phase de brulage des graisses. J'enchaine ensuite avec 20 minutes de sac de frappe en alternant divers exercices :

tabata : 3 séries de 30 secondes de frappe ultra rapides avec une très faible amplitude

précision : 3 séries de frappes lentes mais en visant un point précis en se concentrant sur sa respiration

endurance : 3 séries de longues frappes en se concentrant sur ses déplacements en jouant avec les déplacements du sac après chaque frappe

Je travaille ensuite divers exercices de planche pour effectuer du renforcement musculaire en particulier des abdominaux.

Je termine enfin par une séance de rameur de 15 minutes à rythme doux pour terminer la sance en douceur.

Quels résultats ?

Je ne crois pas être u meilleur boxeur car ma technique est certaiment mauvaise. J'améliore cependant mon endurance et ma VMA de façon notable. Cela m'est utile dans ma rpatique du basket ou du tennis sport qui demande à la fois de l'endurance et des efforts violent et très courts.